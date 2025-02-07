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00:30, 7 февраля 2025Наука и техника

Microsoft засекретила обходные пути установки Windows 11

Microsoft удалила с сайта описание секретного способа установки Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Корпорация Microsoft удалила со своего сайта памятку по установке Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры. На это обратило внимание издание Neowin.

Для установки Windows 11 рекомендуется наличие на ПК защитной системы TPM (Trusted Platform Module) 2.0. Как заметили авторы, практически сразу после выхода версии 21H2 в октябре 2021 года на сайте Microsoft появилось описание обходного пути для установки операционной системы на устройства без TPM. В начале февраля Microsoft удалила эту памятку.

Секретный способ позволял устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые ПК с внесением изменений в реестр операционной системы. В Microsoft не рекомендовали данный способ установки ОС, однако все равно рассказывали о нем на своем сайте. Теперь информация об обходе ограничений исчезла с сайта Microsoft.

Специалисты Neowin отметили, что теперь в корпорации советуют приобрести новый компьютер, если Windows 11 не получается установить на основное устройство. При этом авторы отметили, что обходной путь по установке ОС все еще работает, но в Microsoft не хотят, чтобы о нем знали пользователи.

Ранее специалисты издания The Register перечислили причины, по которым пользователи не спешат переходить с Windows 10 на Windows 11. По их мнению, новая ОС ничем не отличается от старой, но выделяется большим сроком поддержки обновлениями.

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