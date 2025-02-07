Юлия Савичева назвала себя счастливой в ответ на обвинения в пластике

Юлия Савичева назвала себя ярым противником пластики и отвергла изменения в теле

Российская эстрадная певица Юлия Савичева вновь высказалась касательно пластических операций в ее жизни. Новое заявление она сделала в беседе с порталом «Страсти».

37-летняя артистка опровергла какие-либо изменения во внешности и заявила, что ей лишь повезло с генетикой. Также она указала, что никогда не делала ни «уколов красоты», ни пластических операций. Певица убеждена, что можно быть уверенной в себе, интересной и харизматичной, без всяких филлеров.

Я так счастлива, что меня начали обвинять в пластических операциях, которые никогда не делала. Более того, я ярый противник всего этого, особенно в юном возрасте. У меня сердце кровью обливается Юлия Савичева эстрадная певица

В то же время Савичева сказала, что расстраивается, когда встречает «молодых девочек», которые себя «уродуют», меняя что-то во внешности. По мнению певицы, тем самым они только портят настоящую красоту и делают себя старше.

В знак протеста певица записала трек «Девочка», в котором напомнила о важности приятия и любви к себе.

В феврале 2024 года артистка ответила на обвинения в пластических операциях. Тогда же Савичева заявила, что никогда прежде не прибегала к изменениям во внешности. «Я просто придерживаюсь правила умываться и увлажнять лицо каждый день, при этом качественными сыворотками и кремами», — пояснила артистка.