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15:47, 27 февраля 2024Ценности

37-летняя Юлия Савичева ответила на слухи о пластике

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpess.com

Российская эстрадная певица Юлия Савичева ответила на слухи о пластических операциях. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница рассказала, что прочитала комментарии к видео, где она отвечала на вопросы подписчиков. По ее словам, пользователи сети обвинили Савичеву в коррекции внешности. «Такая красивая девушка, обколола себя филлерами», — процитировала звезда одного из фанатов.

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При этом знаменитость заявила, что никогда прежде не прибегала ни к каким манипуляциям со своей внешностью. «Официально заявляю, что никогда не делала ни одного укола красоты в лицо! Секретов никаких нет, я просто придерживаюсь правила умываться и увлажнять лицо каждое утро и вечер, при этом пользуюсь качественными сыворотками и кремами», — пояснила артистка.

В заключение Савичева подчеркнула, что опубликовала свои снимки без фотошопа и фильтров. «Специально для вас выкладываю абсолютно необработанные фотографии, на них рассмотреть каждую морщинку», — подытожила она.

В июле Юлия Савичева поделилась фото в купальнике и без макияжа. Фанаты восхищались внешним видом артистки и принимались писать комплименты в комментариях.

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      Екатерина Ештокина
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