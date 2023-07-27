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16:40, 27 июля 2023Ценности

Юлия Савичева поделилась фото в купальнике и без макияжа

Российская певица Юлия Савичева показала фото в купальнике и без макияжа

Фото: @yuliasavicheva

Российская эстрадная певица Юлия Савичева поделилась фото в откровенном виде и без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 36-летняя исполнительница предстала перед камерой в купальнике золотистого цвета с глубоким декольте. Видно, что знаменитость решила отказаться от косметики, а свои волосы распустила. «Никакого макияжа и фильтров. Такая, какая есть», — подписала звезда пост.

Фанаты восхитились внешним видом артистки и принялись писать комплименты в комментариях. «Естественная русская красота», «Красотка», «Как классно! Мало кто сейчас показывает нефильтрованные фото», «Чудо!», «Красивая женщина», — высказывались они.

Ранее советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. 58-летняя артистка поделилась серией фото и видео из поездки в Карачаево-Черкесскую Республику. На одном размещенном снимке знаменитость запечатлела себя в легкой рубашке белого цвета. Видно, что на лице актрисы отсутствует косметика.

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    Карина Черных
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