58-летняя Ирина Безрукова показала лицо без макияжа

58-летняя российская актриса Ирина Безрукова показала внешность без макияжа

Советская и российская актриса театра и кино, бывшая жена актера Сергея Безрукова Ирина показала внешность без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя артистка поделилась серией фото и видео с поездки в Карачаево-Черкесскую Республику. На одном размещенном снимке знаменитость запечатлела себя в легкой рубашке белого цвета. Видно, что на лице актрисы отсутствует косметика, а волосы распущены и уложены назад.

Поклонники восхитились естественным внешним видом звезды, о чем написали в комментариях под постом. «Как красиво!», «Красавица», «У вас глаза светятся как у героини фильма "Гостья"», — высказывались они.

В июне Ирина Безрукова показала фигуру в купальнике и вызвала споры в сети. Так, знаменитость предстала в данном предмете гардероба синего цвета с длинными рукавами и принтом. Она позировала вполоборота, демонстрируя стройное тело.