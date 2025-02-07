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14:07, 7 февраля 2025Интернет и СМИ

Захарова обвинила Францию в травле российских СМИ

Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам «Известий»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». Комментарий дипломата опубликован на сайте «Известий».

«Париж развязал травлю российских СМИ», — сказала Захарова.

На отказ Франции в визе сотрудникам российского издания также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Париж в дискриминации российских СМИ.

Ранее сообщалось, что во французской визе отказали журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности.

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