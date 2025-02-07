Захарова обвинила Францию в травле российских СМИ

Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам «Известий»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». Комментарий дипломата опубликован на сайте «Известий».

«Париж развязал травлю российских СМИ», — сказала Захарова.

На отказ Франции в визе сотрудникам российского издания также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Париж в дискриминации российских СМИ.

Ранее сообщалось, что во французской визе отказали журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности.