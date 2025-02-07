Захарова обвинила Францию в травле российских СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала травлей отказ Франции выдать визу сотрудникам российского издания «Известия». Комментарий дипломата опубликован на сайте «Известий».
«Париж развязал травлю российских СМИ», — сказала Захарова.
На отказ Франции в визе сотрудникам российского издания также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Париж в дискриминации российских СМИ.
Ранее сообщалось, что во французской визе отказали журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. В качестве причины отказа Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности.