В Кремле отреагировали на отказ Франции выдать визы сотрудникам «Известий»

Песков назвал дискриминацией отказ Франции выдать визы сотрудникам «Известий»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на отказ Франции выдать визы сотрудникам российского издания «Известия», назвав его дискриминацией. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Пескова, действия французской стороны можно и нужно считать дискриминацией российских СМИ.

Ранее сообщалось, что во французской визе отказали журналисту «Известий» Николаю Иванову и оператору Георгию Бекаури. Объясняя такую меру, Париж заявил, что одна или несколько стран Европейского союза считают журналистов российского издания угрозой общественному порядку или внутренней безопасности.

Перед этим официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила лишение аккредитации корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля. По словам дипломата, это стало ответной мерой на действия французской стороны. Захарова уточнила, что французское посольство дважды отказывало в выдаче визы для работы в Париже журналисту газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе.