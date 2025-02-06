В МИД России объяснили отказ в аккредитации журналиста французской газеты

Захарова: Журналиста Le Monde лишили аккредитации в качестве ответных мер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила лишение аккредитации корреспондента французской газеты Le Monde Бенжамена Кенеля. В своем Telegram она написала, что это решение было принято в качестве ответной меры на действия французской стороны.

Захарова рассказала, что получила письмо от главного редактора французской газеты. В нем он заявил, что не понимает причин лишения Кенеля аккредитации.

Представитель МИД заявила, что французское посольство дважды отказывало журналисту газеты «Комсомольская правда» Александру Куделе. «Российская сторона официально информировала и МИД Франции, и главу французской дипмиссии в Москве о том, что будет вынуждена принять ответные меры, если Париж не пересмотрит свое решение», — добавила она.

По словам дипломата, у Кеннеля заканчивался срок аккредитации, поэтому выбор российской стороны пал на него. Кроме того, добавила Захарова, российское дипломатическое ведомство сообщило об этом и самому журналисту, который подключился к поиску решения и заявил о постоянном общении с внешнеполитическим ведомством Франции.

Дипломат подчеркнула, что в случае, если Франция решит проблему с выдачей виз российским журналистам, то и французскому корреспонденту выпишут аккредитацию.

Ранее Захарова рассказала, что из России вышлют сотрудников немецкой медиагруппы ARD. Она заявила, что эти меры были приняты в ответ на закрытие в ФРГ немецкого бюро Первого канала.