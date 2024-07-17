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09:48, 17 июля 2024Россия

«Санкции не сработали». Голландская журналистка переехала в Россию и восхитилась изобилием в магазинах

В Нидерландах оценили влияние санкций ЕС фразой «в магазинах Москвы есть все»

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, переехавшая в Россию, рассказала о влиянии санкций Евросоюза на жизнь в стране. В беседе с РИА Новости она отметила, что в столичных магазинах можно найти все, и ограничительные меры не изменили ситуацию.

Журналистка переехала в Москву два года назад

Соня ван ден Энде приехала на конференцию в Москву в 2022 году, спустя две недели после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Она с группой журналистов посетила Донбасс по приглашению, за этим последовали санкции ЕС, блокировка банковского счета в Нидерландах и угрозы в соцсетях. Журналистка приняла решение остаться в Москве, и с тех пор неоднократно бывала на фронте: она освещает ситуацию в России и на Украине на своем сайте.

Фото: Наталия Макарова / Коммерсантъ

По словам ван де Энде, санкции, введенные в отношении России, не поменяли жизнь в стране. «В Москве ситуация очень хорошая. Даже при существовании режима европейских санкций, я не вижу никаких изменений с того момента, как я приехала сюда в 2022 году», — отметила она. По ее словам, в столичных магазинах по-прежнему можно найти что угодно, поэтому «санкции не сработали».

Журналистка также рассказала, что в прошлом году к ней приезжали гости из Нидерландов и были удивлены, что по Москве можно спокойно передвигаться, и по улицам столицы не ходят военные. «Это про то, как видит ситуацию Запад, и то, что он внушает людям», — добавила она.

На Западе неоднократно заявляли о провале антироссийских санкций

Американский аналитик Майкл Хадсон ранее заявил, что антироссийские санкции США и Европейского союза дали обратный эффект и привели РФ к процветанию.

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«Введенные Байденом и поддержанные Европой санкции возымели тот эффект, на который Байден рассчитывал: отрезали Европу от России, раскололи Европу, и, вдобавок, был утрачен сам фундамент процветания Западной Европы на протяжении последних тридцати лет», — сказал Хадсон.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также отмечал, что Западу не удалось поставить на колени российскую экономику. По мнению дипломата, антироссийские ограничения стали провалом, так как не помогли приблизиться к миру. «Вместо санкций нам нужны консультации. Мы должны разговаривать. На поле боя нет решения», — призвал Сийярто.

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