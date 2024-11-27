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15:50, 27 ноября 2024Интернет и СМИ

Захарова объявила о высылке из России журналистов немецкой медиагруппы ARD

Россия вышлет сотрудников ARD в ответ на закрытие в ФРГ бюро Первого канала
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия высылает двух журналистов немецкой медиагруппы ARD в ответ на закрытие в ФРГ немецкого бюро Первого канала. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.

Дипломат назвала решение немецких властей очередными недружественными действиями Берлина по отношению к российским СМИ. «Мы вынуждены принять зеркальные меры в отношении журналистов московского представительства немецкой медиагруппы ARD. (...) Немецким корреспондентам в качестве зеркальной меры предписано сдать свои аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации в установленные сроки», — сказала Захарова.

Представитель МИД России добавила, что Москва рассмотрит возможность аккредитации новых сотрудников ARD после того, как Германия создаст условия для работы российских журналистов, а немецкое бюро Первого канала восстановит работу в Берлине.

О том, что в Германии по решению властей закрывают немецкое бюро Первого канала, 27 ноября сообщил сам вещатель. Корреспондента Ивана Благого и оператора Дмитрия Волкова уведомили о том, что они должны покинуть ФРГ. Как заявил Благой, в полученном ими документе такое решение объясняется интересами политики безопасности Германии.

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