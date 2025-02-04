Журналистка пообещала раскрыть доказательства того, что жена Макрона — бывший мужчина. Кто она такая и почему просит убежища?

Французская журналистка Наташа Рей попросила политического убежища в России

В начале февраля французская журналистка Наташа Рей попросила предоставить ей политическое убежище в России. Она пожаловалась на давление французских властей и заявила о препятствовании публикации ее расследования, посвященного жене президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Подробнее о том, кто такая Рей и за что ее могут преследовать во Франции, — в материале «Ленты.ру».

Журналистка попросила убежища у депутата Госдумы, но он пока не получил ее обращения

О том, что Рей хочет переехать в Россию, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан в соцсети X. Он уточнил, что журналистка просит политического убежища у депутата Госдумы Петра Толстого.

Адвокат отметил, что в течение трех лет его подзащитная вела расследование с целью проверки официальной биографии жены Макрона, а затем опубликовала его результаты в сети. По словам Данглеана, судебный процесс в отношении Рей проводился с нарушениями, в связи с чем пообещал обратиться в Европейский суд по правам человека.

Фото: Jean-Paul Pelissier / Reuters

Депутат Петр Толстой, комментируя слова адвоката, заявил, что пока не получал обращение от Рей с просьбой о предоставлении убежища, и напомнил, что вопросы гражданства решает президент России Владимир Путин.

Суд во Франции ранее оштрафовал Рей за клевету

Имя Наташи Рей стало широко известно в декабре 2021 года, после интервью на YouTubе-канале Амандин Руа (настоящее имя — Дельфин Жегусс), называющей себя экстрасенсом. В ходе беседы журналистка сообщила, что уже несколько лет занимается расследованием в отношении жены президента Франции. По ее утверждению, Брижит на самом деле родилась мужчиной, который при рождении получил имя Жан-Мишель, но впоследствии сменил пол. Эта информация быстро распространилась в сети и СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

В ответ первая леди Франции подала на Наташу Рей и Дельфин Жегусс в суд с требованием выплатить компенсацию за посягательство на неприкосновенность частной жизни. Однако суд аннулировал иск. Через некоторое время Макрон подала новый иск против журналистки и экстрасенса, обвинив их в клевете.

В сентябре 2024 года суд встал на сторону первой леди Франции. Рей и Жегусс приговорили к штрафу в размере 500 евро за клевету и обязали выплатить супруге Макрона 8000 евро в качестве компенсации.

Рей жаловалась на странное поведение французской полиции

Журналистка рассказала, что перед публикацией расследования ее задержали французские полицейские. Это произошло в 2022 году, вскоре после того, как она связалась с женщиной, близкой к семье Макрона. Правоохранители изъяли у Рей телефон, компьютер и другие устройства, но через некоторое время ее отпустили.

Я была унижена, на меня оказывали сильное давление, чтобы я не публиковала это расследование в журнале тиражом всего несколько сотен экземпляров. Он даже не появился в газетных киосках, в книжных магазинах, кроме одного националистического магазина в Париже — единственного, который продает его во Франции Наташа Рей журналистка

По словам Рей, полицейские пытались убедить ее, что расследование бессмысленно. Журналистке показалось странным, что правоохранители называли ее заявления ложью, но при этом просили не публиковать статью о первой леди Франции.

Попросившая убежища журналистка сообщила, что у нее рак

Рей ведет непубличный образ жизни, поэтому в интернете практически нет информации о ней. В одном интервью она сообщила, что в 2023 году у нее обнаружили рак на поздней стадии. «Мои дни сочтены, у меня прогрессирующий рак груди. Медицина (...) дает мне год или два жизни», — призналась она.

Рей рассказала, что в 2022 году у нее уже были проблемы со здоровьем. Она пожаловалась, что во время задержания сотрудники полиции не давали ей пить: «Я никуда не ходила без бутылки воды. Я несколько раз просила воды в течение дня, они говорили: "Да, да, мы вам принесем", — но так и не принесли».

О трансгендерности жены Макрона заявила еще одна журналистка

Одновременно с новостью о том, что Рей попросила убежище в России, еще одна журналистка, американка Кэндис Оуэнс, опубликовала первую часть расследования, в котором утверждала, что жена президента Франции меняла пол. Она заявила, что первой леди страны на самом деле является родной брат Брижит, Жан-Мишель Тронье, который якобы присвоил ее личность.

Кэндис Оуэнс Кадр: Candace Owens / YouTube

Я бы поставила всю свою профессиональную репутацию на то, что Брижит Макрон на самом деле мужчина. (...) Я не намерена закрывать глаза на эту историю и призываю других журналистов разобраться в ней и сделать соответствующий репортаж Кэндис Оуэнс из публикации в соцсети X

Тронье, как полагает Оуэнс, стал женщиной в 30 лет. В качестве доказательства журналистка приводит тот факт, что первая леди Франции никогда не появляется на публике вместе с братом и никогда не показывала свои детские фотографии.

Оуэнс является политической активисткой. На ее YouTubе-канал сегодня подписано 3,7 миллиона пользователей. Она поддерживает американского президента Дональда Трампа и выступает с критикой Демократической партии США.

За жену вступался президент Франции

В марте 2024 года Макрон раскритиковал тех, кто распространяет ложную информацию о его жене, и признался, что его ранят эти слухи.

Самое страшное — это ложная информация и сфабрикованные сценарии, в которые люди в конечном итоге верят Эммануэль Макрон президент Франции

Супруга Макрона, в свою очередь, заявила, что злоумышленники совершили манипуляции с генеалогическими данными, чтобы выдать ее за родного брата. Она назвала их действия недопустимыми.