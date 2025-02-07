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18:13, 7 февраля 2025Из жизни

Женщина перекусила спрятанное в пироге кольцо и едва не сорвала помолвку

SCMP: В Китае женщина перекусила спрятанное в пироге помолвочное кольцо
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sandy Millar / Unsplash

В Китае девушка не заметила спрятанное в пироге кольцо и едва не сорвала помолвку. Об этом пишет South China Morning Post.

Необычный случай приключился с девушкой по фамилии Лю из города Гуанань, провинция Сычуань. Она поделилась историей в ролике, который опубликовала на своей странице в соцсети. Лю озаглавила свое видео предупреждением: «Внимание, все мужчины: никогда не прячьте кольцо для предложения руки и сердца в еде!»

Лю рассказала, что вечером пришла с работы домой голодной и сразу же набросилась на пирог с мясом, который ее партнер приготовил для нее. «Я просто жевала его, пока не откусила что-то твердое. Я тут же выплюнула это», — сказала она. Сначала она подумала, что в торт попал посторонний предмет, но приглядевшись, поняла, что перекусила золотое кольцо.

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Заметив ее смятение, мужчина застенчиво признался: «Дорогая, я думаю, это то самое кольцо, с помощью которого я собирался сделать тебе предложение», — сказал он. Сначала Лю подумала, что это шутка, но, приглядевшись, поняла, что посторонний предмет действительно был золотым кольцом. Оказавшись в неловкой ситуации, ее бойфренд нервно спросил: «Что же нам теперь делать? Стоит ли мне встать на одно колено?» Лю рассмеялась и посоветовала ему сделать предложение.

Девушка согласилась выйти замуж за возлюбленного. В интервью она сказала: «Это будет воспоминание на всю жизнь, мы никогда не забудем этот день, но такой способ делать предложение немного рискованный. Я надеюсь, что другие воспримут нашу историю как предостережение и не попытаются повторить это сами».

Ранее сообщалось, что женщина из Австралии случайно вышла замуж во время свадебной фотосессии для соцсетей. Жених не предупредил знакомую, что церемония окажется настоящей.

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