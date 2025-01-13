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18:34, 13 января 2025Из жизни

Женщина решила помочь приятелю и случайно вышла замуж

The Guardian: Австралийка снялась в белом платье и случайно вышла замуж
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: pixdeluxe / Shutterstock / Fotodom

Женщина из Австралии случайно вышла замуж во время свадебной фотосессии для соцсетей. Об этом пишет The Guardian.

В 2024 году жительница Мельбурна обратилась в суд с просьбой аннулировать ее брак, который был зарегистрирован в ходе свадебной церемонии в декабре 2023 года. По словам женщины, в сентябре 2023 года она познакомилась с мужчиной в приложении для знакомств. Через день они встретились и затем продолжали общение на протяжении нескольких месяцев. В декабре приятель пригласил австралийку в Сидней на «белую» вечеринку. Однако, приехав туда, она поняла, что перед ней место для проведения свадеб, а в белое платье одета только она одна. Австралийка запаниковала и хотела уехать, но мужчина объяснил ей, что церемония будет фейковой — все это лишь пранк для соцсетей, чтобы набрать больше подписчиков.

Тогда женщина согласилась помочь знакомому и приняла участие в съемке. Спустя некоторое время он попросил ее вписать свое имя в его заявление о предоставлении вида на жительство в стране. Так австралийка узнала о своем замужестве. «Муж» признался, что организовал свадьбу, чтобы легализовать свое пребывание в Австралии. При этом в суде мужчина стал утверждать, что невеста почти сразу после знакомства переехала к нему.

Женщина заявила, что слова ее мужа ложь. Она отметила, что очень религиозна и никогда не вышла бы замуж без венчания, а также разрешения родителей. Также она непременно позвала бы их на церемонию. В итоге судья встал на сторону истицы и аннулировал брак.

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