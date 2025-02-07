Звезда «Джона Уика» заявил о любви к России

Актер Риккардо Скамарчо заявил, что любит Россию и хотел бы сыграть Печорина

Итальянский актер Риккардо Скамарчо, известный по ролям в фильме Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия» и франшизе «Джон Уик», признался в любви России и русским людям. Об этом артист сообщил в интервью изданию «Ведомости».

Скамарчо заявил, что однажды уже бывал в России и хотел бы обязательно вернуться вновь. Также актер рассказал, что хотел бы сыграть Григория Печорина из произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени».

«Могу сказать, что немного знаю вас и люблю русских, российскую культуру. Москва — просто фантастический город, я в ближайшее время планирую приехать еще раз», — сказал Риккардо.

30 января в российский прокат вышел фильм «Моди: Три дня на крыльях безумия», в котором Скамарчо исполнил главную роль. Он сыграл известного скульптора и художника Амедео Модильяни.

Ранее стало известно, что Джонни Депп записал обращение к российским зрителям своей картины.