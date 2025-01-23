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20:59, 23 января 2025Культура

Джонни Депп записал обращение к российским зрителям

На премьере фильма Джонни Деппа в Москве показали его обращение к зрителям
Андрей Шеньшаков

Фото: Francisco J. Olmo / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Актер и режиссер Джонни Депп записал обращение к зрителям своего фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия», премьера которого прошла в Москве. Видео со светской премьеры картины опубликовала «Российская газета».

С теплыми словами к тем, кто пришел на показ, обратились актеры фильма, а также сам Депп, который в последнее время активно сотрудничает с российскими продюсерами.

«Я рад приветствовать вас на премьере своего фильма "Моди: Три дня на крыльях безумия". Спасибо, что нашли время прийти сегодня в показ. Я, как всегда, желаю вам всего наилучшего. Будьте счастливы, спасибо!» — сказал постановщик.

Сообщается, что перед началом сеанса зрители записали коллективное видео на память для самого Деппа.

Ранее стало известно, что один из лучших друзей Джонни Деппа сербский режиссер Эмир Кустурица заявил, что хочет получить гражданство России, и назвал себя русским. Они вместе работали над голливудской картиной «Аризонская мечта», вышедшей в прокат в 1993 году.

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