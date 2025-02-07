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20:37, 7 февраля 2025Экономика

Звезда «Папиных дочек» описала свою хозяйственность фразой «бытовая дура»

Актриса Ольга Волкова заявила, что называет себя бытовой дурой
Полина Кислицына (Редактор)
Ольга Волкова

Ольга Волкова . Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Народная артистка России Ольга Волкова заявила, что не отличается хозяйственностью, и описала себя фразой «бытовая дура». В этом она призналась в интервью «Телепрограмме».

По словам звезды сериала «Папины дочки», она мало похожа на свою героиню, бабушку Антонину Семеновну. Волкова отметила, что она сама — непрактичная хозяйка. «В отличие от Антонины Семеновны (персонаж Волковой в «Папиных дочках») я рассеянная, в жизни о многом забываю, потому что занимаюсь текстами, пишу сценарий. Быт — это не для меня, что сильно раздражает моих домочадцев. Я очень непрактичная, называю себя бытовой дурой», — рассказала актриса.

Ранее актриса Дарья Коныжева сообщила, что делать уборку в квартире ей помогает мать, которая приезжает в гости.

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