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07:26, 8 февраля 2025Интернет и СМИ

Американский телеканал перепутал Обаму с бен Ладеном

Daily Mail: Телеканал CNN перепутал Барака Обаму с бен Ладеном
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annabelle Gordon / CNP / Globallookpress.com

Телеканал CNN перепутал бывшего президента США Барака Обаму с Усамой бен Ладеном. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время прямого эфира. Телеведущий Борис Санчес показывал сюжет о перемещении нелегальных мигрантов в Гуантанамо. В момент, когда он говорил об Абу Зубайде, ближайшем соратнике бен Ладена, на экране появилась надпись: «союзник Обамы бен Ладена Абу Зубайда».

Телеканал никак не прокомментировал свою оплошность. Однако, как отмечает издание, произошедшее вызвало бурное обсуждение в соцсетях, некоторые пользователи предположили, что ошибка была сделана специально.

Ранее бразильская телеведущая Ана Мария Брага по ошибке назвала экс-президента США Джо Байдена Усамой бен Ладеном.

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