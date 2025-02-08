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12:30, 8 февраля 2025Россия

В Москве начали изымать электровелосипеды курьеров

РБК: Московская ГИБДД проводит рейды для проверки электровелосипедов курьеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московская Госавтоинспекция начала проводить рейды для проверки мощностей электровелосипедов, которые используются курьерами, и изымать их в случае выявления нарушений. Об этом со ссылкой на один из сервисов доставки, Межрегиональную ассоциацию курьерских служб (МАКС) и пресс-службу сервисов доставки «Яндекса» пишет РБК.

Проверки проходят во всех районах столицы. Сотрудники ГИБДД в первую очередь обращают внимание на скорость движения электровелосипеда, которая, согласно правилам, не должна превышать 25 километров в час.

После остановки проверяется и мощность мотора колеса велосипеда. Как объяснил глава МАКС Александр Митюков, если транспортное средство (ТС) по своим параметрам оказывается мопедом, а тот требует наличия у водителя прав категории «М», то при отсутствии документов его отправляют на экспертизу до выяснения всех обстоятельств.

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С начала года на штрафстоянках скопились уже сотни электровелосипедов. Как отметил, Митюков, чаще всего изымают личный, а не арендованный транспорт, который к тому же соответствует всем требованиям. При отправке электровелосипеда на штрафстоянку и нахождения его там владелец должен оплатить услуги эвакуатора и парковки.

Экспертиза занимает две-три недели, и если она показывает, что ТС не соответствует стандартам, то владелец должен заплатить штраф. Однако нередко сумма, которая набегает в итоге, оказывается выше стоимости самого электровелосипеда, поэтому курьеры просто не забирают его, чтобы сэкономить деньги.

По данным МАКС, с марта ГИБДД увеличит число рейдов. В организации одобряют действия инспекторов и связывают начало проверок с приказом Дептранса Москвы, согласно которому с мая ездить на электровелосипедах быстрее 25 километров в час будет запрещено, и утверждением отдельного ГОСТа для электровелосипедов в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что спрос на курьеров в России в 2024 году вырос почти в два раза. Второе место в рейтинге профессий, спрос на которые растет быстрее всего, стали разнорабочий, а замыкают тройку медсестры.

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