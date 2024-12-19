В России резко вырос спрос на курьеров

Аналитики «Т—Ж»: спрос на курьеров вырос почти вдвое в 2024 году

Спрос на курьеров в России вырос почти в два раза в 2024 году, выяснили аналитики «Т—Ж». Исследование о самых быстрорастущих профессиях года оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Число предложений для курьеров выросло с 22 тысяч в 2023 году до 42 тысяч в 2024 году. Второе место в рейтинге быстрорастущих профессий заняли вакансии для разнорабочих — за год их число увеличилось с 22 тысяч до 34 тысяч человек.

«Тройку специальностей замкнули медсестры, где рост предложений составил 31 процент», — сказано в исследовании.

Также резкий рост наблюдается среди вакансий, где требуются люди без опыта — это специалисты техподдержки, повара и автослесари. «Судя по вакансиям, работодатели теперь чаще рассматривают новичков при трудоустройстве. Так, теперь в 57,3 процента вакансий для специалистов техподдержки не требуется опыт работы, год назад таких объявлений было 40,8 процента. Отчасти доля вакансий, где не требуют опыта, выросла потому, что изменилась структура рынка труда. Например, от курьеров в 98 процентов случаев не ждут опыта работы», — отметили аналитики.

Ранее стало известно, что почти 85 процентов российских строительных компаний столкнулись с дефицитом кадров. Особенно остро не хватает рабочих и представителей среднего звена. Более того, через три года в отрасли остается лишь каждый пятый студент колледжа или техникума.