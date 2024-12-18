Катастрофический дефицит кадров образовался в одной из отраслей

Эксперт Парикова: 85 процентам строительных компаний не хватает специалистов

Почти 85 процентов российских строительных компаний столкнулись с дефицитом кадров. Об этом заявила директор по развитию Ассоциации «Национальное объединение строителей» Елена Парикова. Ее процитировало «Интерфакс».

По словам Париковой, особенно остро не хватает рабочих и представителей среднего звена. Более того, через три года в отрасли остается лишь каждый пятый студент колледжа или техникума.

«Это катастрофически мало», — констатировала Парикова.

Ранее глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров заявил о разбалансированности российского рынка труда, которая стала одной из причин дефицита кадров. Сфера услуг развивается такими темпами, что перетягивает все больше и больше людей. В итоге курьер получает больше, чем начинающий токарь или учитель начальных классов.

Как следствие, российские работодатели вынуждены прибегать не только к увеличению зарплат, но и к дополнительным способам удержания сотрудников. Например, они порой компенсируют подчиненным часть ипотечных платежей, обеспечивают их жильем и даже премируют тех, кто приводит на предприятие нового или прежде работавшего там человека.