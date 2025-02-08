Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
00:29, 8 февраля 2025Силовые структуры

Главу российского города задержали за взяточничество

СК: Главу Балтийска Мельникова задержали по делу о взятке
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило региональное управление СК России в Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в январе текущего года Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский сообщил о разработке выгодных контрактов в ВСУ для молодых украинцев

      Трамп уволит «коррумпированных» сотрудников ФБР

      Экс-тренер Овечкина оценил погоню россиянина за рекордом Гретцки

      Связь между отменой авиарейсов и высоким давлением объяснили

      Зеленский заявил о готовности заключить сделку с Трампом

      В московском ЖК прогремел взрыв

      В США сравнили роспуск USAID с выводом войск из Афганистана

      Раскрыта численность оборонявшей Дзержинск группировки ВСУ

      В Госдуме высказались об однополых дуэтах в фигурном катании

      В Британии предсказали сроки начала переговоров России и Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше