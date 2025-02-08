Главу российского города задержали за взяточничество

СК: Главу Балтийска Мельникова задержали по делу о взятке

В Калининградской области задержали главу Балтийска Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило региональное управление СК России в Telegram.

Возбуждено уголовное дело по статье 290 («Получение должностным лицом взятки через посредника в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, в январе текущего года Коваленко передал Мельникову взятку в размере не менее 575 тысяч рублей взамен на общее покровительство и попустительство по службе.