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16:28, 8 февраля 2025Россия

Госпиталь отреагировал на жалобы выброшенного на улицу раненного в голову бойца СВО

Госпиталь в Петербурге заявил о лечении раненого в голову бойцу СВО Мецлеру
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу

Фото: Ekaterina Sychkova / URA.RU / Globallookpress.com

Участник специальной военной операции (СВО) Владлен Мецлер, получивший тяжелое ранение в голову, прошел полное лечение в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге. Об этом медучреждение заявило в ответ на запрос РБК.

Военнослужащий 1995 года рождения попал в госпиталь 4 ноября 2024 года, ему была проведена сложная высокотехнологичная операция по восстановлению костного дефекта черепа. После оказания необходимой медицинской помощи пациент был выписан 6 февраля.

В НИИ отметили, что боец не был комиссован, поэтому решение о его дальнейшем статусе принимают структуры, не связанные с медучреждением.

Врачи института проводят множество подобных операций и на постоянной основе оказывают помощь участникам СВО, добавили изданию.

Мецлер связывает выписку с конфликтом, разразившимся после его замечания медсестрам, которые ночью громко разговаривали и хохотала. После спора заведующий отделением сказал военнослужащему, что «не позволит обижать свой медперсонал», рассказал Мецлер изданию News.ru. Его перевели из реанимации в обычную палату, а затем его забрала полиция с выпиской из больницы за нарушение порядка, якобы выразившегося в нетрезвом виде. Но в полиции факт хулиганства не подтвердился.

Мецлер рассказал, что врачи даже швы не сняли с его головы. Ему удалили часть черепа, поставив пластину, под которой после выписки пошел отек головы. У него нет противосудорожных лекарств и рецепта на них, а без них у него может быть приступ.

О возмутительной ситуации с бойцом рассказал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Мецлер из 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ был ранен в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут).

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