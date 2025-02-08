Раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу

Бородин: В Петербурге раненного в голову бойца СВО выгнали из больницы на улицу

В Санкт-Петербурге раненного в голову участника специальной военной операции (СВО) Владлена Мецлера выгнали из больницы на улицу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По его словам, военнослужащего 14-й отдельной бригады спецназа ГРУ, находившегося в реанимации, выписали в тяжелом состоянии из больницы НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Бородин назвал позорным поступок медперсонала и потребовал возбудить уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Уже после выписки боец потерял сознание, добавляет «Фонтанка» со ссылкой на главу проекта.

В НИИ изданию заявили, что пациент получил необходимую медицинскую помощь. Он попал в больницу 4 ноября 2024 года, ему провели сложную операцию по восстановлению костного дефекта черепа. Выписка была запланирована на 6 февраля.

Ситуация с раненым находится на контроле уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Мецлер участвовал в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут), где получил тяжелое ранение, отмечает издание.

7 февраля сообщалось, что в Тюменской области дважды раненому участнику СВО отказали в единовременной региональной выплате.