ЦАХАЛ: ХАМАС передало трех заложников Красному Кресту

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало трех заложников Международному Красному Кресту, и они уже пересекли израильскую границу. Об этом заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад в сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) возвращающиеся заложники Ор Леви, Охад Бен Ами и Элияху Шараби пересекли границу на израильскую территорию», — отмечается в заявлении вооруженных сил.

В ЦАХАЛ также сообщили, что в настоящее время освобожденные заложники направляются в пункт приема на юге Израиля, где они смогут воссоединиться со своими семьями.

Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Москва рассчитывает на скорое освобождение Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках.

30 января ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста двух израильских заложников и еще пять иностранцев.