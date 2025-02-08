Марочко сообщил о взятии ВС России населенного пункта в Харьковской области

Марочко: ВС России вошли в село Фиголевка Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) России смогли развить успех на двуреченском направлении, они серьезно продвинулись и вошли в село Фиголевка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С полной уверенностью можно говорить о том, что на данном участке прорвана линия обороны противника и наши войска продолжают развивать успех. На северо-западе от Новомлынска наши войска серьезно продвинулись и вошли в населенный пункт Фиголевка», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что сейчас в окрестностях Фиголевки ведутся ожесточенные бои.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль города Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. По их информации, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.