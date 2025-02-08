Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:12, 8 февраля 2025Бывший СССР

Марочко сообщил о взятии ВС России населенного пункта в Харьковской области

Марочко: ВС России вошли в село Фиголевка Харьковской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России смогли развить успех на двуреченском направлении, они серьезно продвинулись и вошли в село Фиголевка Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«С полной уверенностью можно говорить о том, что на данном участке прорвана линия обороны противника и наши войска продолжают развивать успех. На северо-западе от Новомлынска наши войска серьезно продвинулись и вошли в населенный пункт Фиголевка», — сказал он.

Марочко подчеркнул, что сейчас в окрестностях Фиголевки ведутся ожесточенные бои.

Ранее в Минобороны России сообщили о взятии под контроль города Дзержинск (украинское название — Торецк) в ДНР. По их информации, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перебросили в Дзержинск более 40 тысяч военных. За пять месяцев Российская армия уничтожила две трети группировки противника

      Марочко сообщил о взятии ВС России населенного пункта в Харьковской области

      Названы последствия атаки украинских беспилотников на Ростов-на-Дону

      Информацию о помощи Британии в разработке морских беспилотников для Киева раскрыли

      Раскрыты подробности отправки на СВО заминированных FPV-очков

      Россиян предупредили о подвохе высоких ставок по накопительным счетам

      В Белом доме рассказали о злости Трампа по одной причине

      Россиян предупредили о вреде популярных завтраков

      Россиянам назвали самый выгодный способ хранения средств

      В России с иронией отреагировали на планы Франции обучить еще одну бригаду ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше