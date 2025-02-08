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04:11, 8 февраля 2025Экономика

Минобороны РФ подало в суд на РЖД

Минобороны РФ подало иск в суд на РЖД на 5,5 млн рублей
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Министерство обороны РФ подало иск в Арбитражный суд Москвы к ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Это следует из картотеки арбитражных дел.

Детали заявления военного ведомства к перевозчику не уточняются. Иск по экономическому спору по гражданским правоотношениям рассматривается в первой инстанции.

Агентство ТАСС выяснило, что сумма искового заявления составляет 5 миллионов 515 тысяч 579 рублей. Иные подробности иска неизвестны.

В январе Минобороны России подало иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана более чем на 38 миллионов рублей. Суть претензий оборонного ведомства к вузу не раскрывалась. Позднее стало известно, что стороны планируют заключить мировое соглашение.

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