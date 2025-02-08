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13:30, 8 февраля 2025Силовые структуры

Пытавшийся протаранить на машине ворота детского сада россиянин попал на видео

В Сосновоборске водитель сбил двух женщин, пытаясь протаранить ворота детсада
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В городе Сосновоборске Красноярского крае неадекватный водитель на машине пытался протаранить ворота детского сада и сбил двух женщин. Видео происшествия публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден автомобиль «Приора», рядом взрослые с детьми. Машина таранит ворота, мужчины вытаскивают водителя на улицу.

Инцидент произошел 7 февраля, когда родители забирали детей из детского сада №8 на улице Труда. За рулем автомобиля был местный житель в неадекватном состоянии, вероятнее всего, под воздействием наркотических веществ. Сдавая назад, он сбил двух женщин, которые не пострадали. Его остановили прохожие и сдали подоспевшим полицейским.

7 февраля внедорожник BMW X7 с тремя военными врезался в машину скорой помощи в Белгороде. Жертвами аварии стали фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник. Кроме того, пострадали оба водителя и пассажиры иномарки.

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