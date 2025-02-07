Момент ДТП с протаранившими скорую военными на джипе в Белгороде попал на видео

Момент смертельного ДТП с джипом военных и скорой в Белгороде попал на видео

Момент смертельного ДТП с протаранившими карету скорой помощи военными на джипе в центре Белгорода попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как иномарка мчится с огромной скоростью. Водитель джипа игнорирует красный сигнал светофора. На перекрестке авто впечатывает машину скорой помощи в угол здания.

В аварии в Белгороде пострадали четыре человека — оба водителя, а также двое пассажиров джипа, одному из которых, предварительно, принадлежит автомобиль. Еще двоих фельдшеров спасти не удалось.

Как выяснили средства массовой информации, трое пострадавших из джипа оказались военными. Их отвезли в реанимацию. Водитель иномарки в момент столкновения, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.