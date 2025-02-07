Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 7 февраля 2025Россия

Момент ДТП с протаранившими скорую военными на джипе в Белгороде попал на видео

Момент смертельного ДТП с джипом военных и скорой в Белгороде попал на видео
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Момент смертельного ДТП с протаранившими карету скорой помощи военными на джипе в центре Белгорода попал на видео. Соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как иномарка мчится с огромной скоростью. Водитель джипа игнорирует красный сигнал светофора. На перекрестке авто впечатывает машину скорой помощи в угол здания.

В аварии в Белгороде пострадали четыре человека — оба водителя, а также двое пассажиров джипа, одному из которых, предварительно, принадлежит автомобиль. Еще двоих фельдшеров спасти не удалось.

Как выяснили средства массовой информации, трое пострадавших из джипа оказались военными. Их отвезли в реанимацию. Водитель иномарки в момент столкновения, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Генерала Гурулева выводят из комитета Госдумы по обороне. Он называл гнилью тех, кто не за Путина

      Москвичам рассказали о погоде в выходные

      Во Франции призвали полностью прекратить военную помощь Украине

      Девочка продала мамины драгоценности за бесценок ради денег на бижутерию

      В российском городе мужчина с фаллоимитатором надругался над шестилетней девочкой

      Столкнувшиеся с актером полицейские гнались за машиной в розыске по делу о мошенничестве

      Автоэксперт усомнился в штрафах за покупку машин у иностранцев за наличные

      Россиянин превратил квартиру в свалку с крысами и тараканами и вызвал гнев соседей

      Удар проехавшего на красный авто с военными в скорую помощь в Белгороде попал на видео

      В подполье сообщили об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше