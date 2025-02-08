Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:06, 8 февраля 2025Мир

Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС

Премьер Израиля Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик дал указание команде переговорщиков в Дохе сделать все для возвращения всех удерживаемых в секторе Газа заложников. «Мы позаботимся об их безопасности», — заявил он.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил послание ряду глав внешнеполитических ведомств разных стран и призвал международное сообщество обратить внимание «на фальшивые ноты высосанной из пальца пропаганды "голода" в Газе».

Ранее ХАМАС передало трех заложников Международному комитету Красного Креста. В сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) возвращающиеся заложники Ор Леви, Охад Бен Ами и Элияху Шараби пересекли израильскую границу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Ростелеком» сообщил подробности о повреждении кабеля в Балтийском море

      В Раде заявили о «лживом перформансе» Зеленского

      Маск раскрыл свои планы относительно TikTok

      Роспотребнадзор оценил качество воздуха на месте пожара в Москве

      Число обратившихся за медпомощью после пожара на Электрозаводе в Москве раскрыли

      Пожар на Электрозаводе в Москве ликвидирован

      Зеленский продемонстрировал главе военного комитета НАТО дальнобойное оружие Украины

      В Британии прокомментировали выход стран Балтии из БРЭЛЛ

      Кучеров стал лучшим ассистентом в истории «Тампа-Бэй Лайтнинг»

      Посол рассказал об активной закупке российского газа Францией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше