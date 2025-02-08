Премьер Израиля Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал ликвидировать ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик дал указание команде переговорщиков в Дохе сделать все для возвращения всех удерживаемых в секторе Газа заложников. «Мы позаботимся об их безопасности», — заявил он.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар направил послание ряду глав внешнеполитических ведомств разных стран и призвал международное сообщество обратить внимание «на фальшивые ноты высосанной из пальца пропаганды "голода" в Газе».

Ранее ХАМАС передало трех заложников Международному комитету Красного Креста. В сопровождении ЦАХАЛ и Общей службы безопасности (ШАБАК) возвращающиеся заложники Ор Леви, Охад Бен Ами и Элияху Шараби пересекли израильскую границу.