Осужденный за теракт в аэропорту Домодедово потребовал компенсацию за отсутствие солнца

Пожизненно осужденный за теракт в Домодедово Яндиев жалуется на условия в камере

Пожизненно осужденный Ислам Яндиев (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отбывающий наказание за организацию теракта в московском аэропорту Домодедово в 2011 году, жертвами которого стали 37 человек, требует компенсацию за плохие условия содержания в камере: отваливающуюся штукатурку, пыль, отсутствие солнечного света и неприятный запах на прогулках. Об этом сообщает РИА Новости.

Яндиев судится с Генпрокуратурой, ФСИН и Минфином, указывая в исках, что испытывает нравственные страдания из-за неудобств во время пребывания в СИЗО, на этапе и в колонии. Яндиев жаловался на наручники при конвоировании, нехватку личного пространства в камере и света солнца, а также на отказ подселить ему соседа-арестанта.

Суды рассмотрели его иски и не нашли оснований для их удовлетворения.

24 января 2011 года в аэропорту Домодедово произошел один из самых страшных терактов в истории России со времен чеченских войн. В зале, где встречают пассажиров рейсов из других стран, подорвался террорист Магомед Евлоев. Бомба была начинена шариками от подшипника. Взрыв унес жизни 37 человек, более 170 получили ранения.

По версии следствия, теракт был организован лидером запрещенной в России террористической организацией «Имарат Кавказ» Доку Умаровым. По делу осуждены несколько человек, среди них Яндиев, который вместе с братьями перевозил террориста-смертника. В 2023 году он судился из-за запрета играть в тетрис.