Пожизненно осужденному россиянину запретили играть в тетрис

Верховный суд запретил осужденному на пожизненное Яндиеву играть в колонии в тетрис

Верховный суд (ВС) России отказал в удовлетворении иска Ислама Яндиева, приговоренного к пожизненному заключению, и не разрешил ему играть в колонии в тетрис. Решение суда опубликовано на сайте инстанции.

Посылку с игрой Яндиеву прислали в колонию Хабаровского края в 2020 году. Однако сотрудники учреждения запретили тетрис к передаче, назвав его электронным носителем информации. Тогда осужденный, возражая, что тетрис — это настольная игра без доступа к интернету, подал в Назрановский районный суд Ингушетии административный иск, а когда иск отклонили, прибегнул к апелляции. Та встала на сторону россиянина, поручила отдать ему тетрис и назвала действия сотрудников колонии незаконными.

В марте 2023 года управление ФСИН по Хабаровскому краю решило обжаловать это решение. В результате споров ВС пришел к выводу, что тетрис все-таки обладает признаками электронного носителя информации, а значит, запрещен для использования заключенными.

В опубликованном решении не уточняется, по какой статье Яндиев отбывает наказание. Однако, по данным РБК, в ноябре 2013 года человек с таким именем и фамилией был приговорен к пожизненному заключению по делу о теракте. Тогда суд установил, что Яндиев и его братья участвовали в перевозке террориста-смертника Магомеда Евлоева, который 24 января 2011 года подорвал себя в аэропорту Домодедово. Погибли 37 человек, 172 были ранены.