Площадь пожара на Электрозаводе в Москве резко возросла

Площадь пожара на Электрозаводе в Москве выросла до 800 квадратных метров

Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы резко возросла, сейчас она составляет 800 квадратных метров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о 100 «квадратах».

РИА Новости также пишет, что восемь человек обратились за медицинской помощью в результате пожара на Электрозаводе, четверо госпитализированы. На месте происшествия работают десятки пожарных, сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры.

В экстренных службах сообщили, что возможной причиной пожара является короткое замыкание в электрооборудовании. Следователи и прокуроры начали проверку в связи с пожаром.

