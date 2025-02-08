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19:29, 8 февраля 2025Россия

Площадь пожара на Электрозаводе в Москве резко возросла

Площадь пожара на Электрозаводе в Москве выросла до 800 квадратных метров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

Площадь пожара в здании Электрозавода на востоке Москвы резко возросла, сейчас она составляет 800 квадратных метров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось о 100 «квадратах».

РИА Новости также пишет, что восемь человек обратились за медицинской помощью в результате пожара на Электрозаводе, четверо госпитализированы. На месте происшествия работают десятки пожарных, сотрудники Следственного комитета России и прокуратуры.

В экстренных службах сообщили, что возможной причиной пожара является короткое замыкание в электрооборудовании. Следователи и прокуроры начали проверку в связи с пожаром.

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