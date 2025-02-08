Стала известна возможная причина пожара на Электрозаводе в Москве

РИА Новости: Причиной пожара на Электрозаводе могло стать короткое замыкание

Причиной пожара на Электрозаводе в Москве могло стать короткое замыкание. Возможную причину назвали в экстренных службах, сообщает РИА Новости.

«Причиной пожара в административном здании на Электрозаводской улице в Москве могло стать короткое замыкание в электрооборудовании», — рассказал источник агентства.

Ранее следователи и прокуроры начали проверку в связи с пожаром на Электрозаводе. Доследственную проверку по факту возгорания в здании на улице Электрозаводской проводят сотрудники столичного управления Следственного комитета (СК) России. Информация о пострадавших уточняется.

Пожару в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской в Москве присвоен IV ранг, его площадь составила 100 квадратных метров. 90 человек были спасены из горящего здания, еще 120 смогли выбраться самостоятельно.