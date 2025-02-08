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18:44, 8 февраля 2025Россия

Появились подробности крупного пожара в Москве

Пожару на Электрозаводе в Москве присвоен IV ранг, в здании есть люди
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Пожару на Электрозаводе в Москве присвоен IV ранг, его площадь составила 100 квадратных метров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На пятом этаже здания находится студия танцев, там могут быть люди. 90 человек были спасены из горящего здания, еще 120 смогли выбраться самостоятельно. Четырех человек госпитализировали с отравлением угарным газом, еще семерых врачи осматривают на месте. Помещения заполнены дымом.

В настоящее время на месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Пожар на Электрозаводе произошел ранее в субботу, 8 февраля.

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