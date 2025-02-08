Десятки человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве

Около 30 человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве

Около 30 человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пожар произошел в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской. Возгорание случилось в здании, в котором расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. По предварительным данным, на третьем этаже сейчас находятся десятки человек. На место выехали спасатели.

3 февраля на ВДНХ загорелся павильон №59, где находится музей героизма. Очевидцы отметили, что из здания вырывались клубы черного дыма.