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17:56, 8 февраля 2025Россия

Десятки человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве

Около 30 человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Около 30 человек оказались заблокированы огнем в танцевальной студии в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что пожар произошел в корпусе бывшего предприятия на улице Электрозаводской. Возгорание случилось в здании, в котором расположены фитнес-клуб и танцевальная студия. По предварительным данным, на третьем этаже сейчас находятся десятки человек. На место выехали спасатели.

3 февраля на ВДНХ загорелся павильон №59, где находится музей героизма. Очевидцы отметили, что из здания вырывались клубы черного дыма.

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