Стало известно о пожаре на ВДНХ в Москве

Павильон №59, где находится музей героизма, загорелся на ВДНХ в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».
По сведениям издания, к месту пожара были направлены экстренные службы столицы. Предварительно, никто из посетителей и персона павильона не пострадал.
Очевидцы отметили, что из здания вырываются клубы черного дыма. Огнеборцы начали сбивать пламя.
В свою очередь портал «Москва 24» утверждает, что возгорание произошло в павильоне «Зерно».
До этого стало известно о мощном пожаре на складах на северо-востоке Москвы. Тогда к ликвидации возгорания были привлечены 53 специалиста и 14 единиц спецтехники.
Информации о пострадавших не поступало.