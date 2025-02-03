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12:41, 3 февраля 2025Россия

Стало известно о пожаре на ВДНХ в Москве

«112»: Павильон №59 загорелся на ВДНХ в Москве
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал 112

Павильон №59, где находится музей героизма, загорелся на ВДНХ в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, к месту пожара были направлены экстренные службы столицы. Предварительно, никто из посетителей и персона павильона не пострадал.

Очевидцы отметили, что из здания вырываются клубы черного дыма. Огнеборцы начали сбивать пламя.

В свою очередь портал «Москва 24» утверждает, что возгорание произошло в павильоне «Зерно».

До этого стало известно о мощном пожаре на складах на северо-востоке Москвы. Тогда к ликвидации возгорания были привлечены 53 специалиста и 14 единиц спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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