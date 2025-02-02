МЧС: На северо-востоке Москвы загорелся склад

На северо-востоке Москвы произошел мощный пожар. О возгорании вечером в воскресенье, 2 февраля, сообщает столичное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 3-м проезде Марьиной Рощи на 150 квадратах загорелся склад», — говорится в сообщении. Уточняется, что пожар тушат 53 специалиста и 14 единиц техники.

По данным Telegram-канала Shot, в округе слышны взрывы и виден густой черный дым. На опубликованном видео видны языки пламени, охватившие здание.

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