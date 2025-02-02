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20:52, 2 февраля 2025Россия

На северо-востоке Москвы произошел мощный пожар

МЧС: На северо-востоке Москвы загорелся склад
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На северо-востоке Москвы произошел мощный пожар. О возгорании вечером в воскресенье, 2 февраля, сообщает столичное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники МЧС России тушат пожар на северо-востоке Москвы. В 3-м проезде Марьиной Рощи на 150 квадратах загорелся склад», — говорится в сообщении. Уточняется, что пожар тушат 53 специалиста и 14 единиц техники.

По данным Telegram-канала Shot, в округе слышны взрывы и виден густой черный дым. На опубликованном видео видны языки пламени, охватившие здание.

Ранее в Карачаево-Черкесии коты стали причиной пожара в квартире. Инцидент произошел в столице региона — Черкесске. Питомцы опрокинули кулер, вода залила удлинитель, в результате начался пожар.

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