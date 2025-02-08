Из горящего здания Электрозавода спасли 40 человек

Сотрудники МЧС спасли 40 человек из горящего здания Электрозавода в Москве

Сотрудники МЧС России спасли 40 человек из здания Электрозавода на востоке Москвы, где произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. В настоящее время на месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в МЧС.

Ранее издание Baza в Telegram сообщило, что в результате возгорания на Электрозаводе пострадали минимум десять детей, они надышались угарным газом. Внутри горящего здания могут находиться люди.

Пожар на Электрозаводе произошел ранее в субботу, 8 февраля.