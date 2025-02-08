Из-за пожара на московском Электрозаводе начали проверку

СК и прокуратура начали проверку в связи с пожаром на Электрозаводе в Москве

Следователи и прокуроры начали проверку в связи с пожаром на Электрозаводе в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомствах.

Доследственную проверку по факту возгорания в здании на улице Электрозаводской проводят сотрудники столичного управления Следственного комитета (СК) России. Информация о пострадавших уточняется.

На месте происшествия следователи и криминалисты приступили к осмотру. Вскоре будут назначены экспертизы. Также выяснением обстоятельств занялась столичная прокуратура. Там отметили, что в настоящее время продолжается тушение пожара.

Пожару присвоен четвертый ранг сложности. В настоящее время на месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.