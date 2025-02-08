Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:29, 8 февраля 2025Россия

Работники рассказали о запахе тлеющей проводки до пожара на московском Электрозаводе

Сотрудники арендуемых офисов на Электрозаводе до пожара жаловались на запах гари
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Стала известна возможная причина пожара на Электрозаводе в Москве

Кадр: Telegram-канал МЧС России

До пожара на московском Электрозаводе в его помещениях, которые сдаются в аренду, люди чувствовали устойчивый запах тлеющей проводки. Об этом сообщает Baza со ссылкой на спасшихся сотрудников арендуемых офисов.

Работники столярной мастерской «Дар Труда» на третьем этаже рассказали, что несколько дней назад жаловались на запах гари, идущий с нижнего этажа. По предварительным данным, именно на втором этаже началось задымление. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

Из горящего здания спасены около 90 человек, еще 120 смогли покинуть его самостоятельно. Четырех человек госпитализировали из-за отравления угарным газом. На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Площадь пожара на Электрозаводе в Москве резко возросла

      Американский боец UFC рассказал о взломавшем его аккаунт русском хакере

      В России призвали сделать персоной нон грата назвавшего себя нацистом Канье Уэста

      Су-57 и F-35 оказались в нескольких десятках метров друг от друга

      Болельщик умер на трибуне во время хоккейного матча в Красноярске

      Число пострадавших в пожаре на Электрозаводе увеличилось

      Хоккеист «Ак Барса» назвал условие для жизни на 30 тысяч рублей в месяц

      Хинштейн оценил ситуацию с бюджетом Курской области

      Работники рассказали о запахе тлеющей проводки до пожара на московском Электрозаводе

      Ягудин раскрыл отношение к выступлению российских фигуристов в нейтральном статусе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше