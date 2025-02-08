Работники рассказали о запахе тлеющей проводки до пожара на московском Электрозаводе

Сотрудники арендуемых офисов на Электрозаводе до пожара жаловались на запах гари

До пожара на московском Электрозаводе в его помещениях, которые сдаются в аренду, люди чувствовали устойчивый запах тлеющей проводки. Об этом сообщает Baza со ссылкой на спасшихся сотрудников арендуемых офисов.

Работники столярной мастерской «Дар Труда» на третьем этаже рассказали, что несколько дней назад жаловались на запах гари, идущий с нижнего этажа. По предварительным данным, именно на втором этаже началось задымление. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Сообщалось, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.

Из горящего здания спасены около 90 человек, еще 120 смогли покинуть его самостоятельно. Четырех человек госпитализировали из-за отравления угарным газом. На месте происшествия работают более 60 пожарных и 16 единиц техники.