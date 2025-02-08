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15:45, 8 февраля 2025Бывший СССР

При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель

При ударе ВСУ по автостанции в Макеевке в ДНР погиб мирный житель
Семен Александров (редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автостанции в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В центре Макеевки один человек погиб, минимум трое раненых», — заявили в силовых структурах.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. По словам глава городского округа Виталия Гуры, в результате обстрелов были повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, нефункционирующий магазин, хозяйственная постройка, ЛЭП и газопровод.

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