При ударе по автостанции в Макеевке погиб мирный житель

При ударе ВСУ по автостанции в Макеевке в ДНР погиб мирный житель

При ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автостанции в Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) погиб мирный житель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В центре Макеевки один человек погиб, минимум трое раненых», — заявили в силовых структурах.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. По словам глава городского округа Виталия Гуры, в результате обстрелов были повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, нефункционирующий магазин, хозяйственная постройка, ЛЭП и газопровод.