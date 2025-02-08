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11:58, 8 февраля 2025Бывший СССР

ВСУ нанесли массированный удар по Новой Каховке

В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены пять домов
Алина Черненко
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов ВСУ были повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, нефункционирующий магазин, хозяйственная постройка, ЛЭП и газопровод. Жертв и пострадавших нет, добавил Гура.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. Специалисты начали восстановительные работы.

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