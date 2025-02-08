В результате удара ВСУ по Новой Каховке были повреждены пять домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по Новой Каховке в Херсонской области. Об этом сообщил глава городского округа Виталий Гура в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате обстрелов ВСУ были повреждены пять многоквартирных домов, административное здание, нефункционирующий магазин, хозяйственная постройка, ЛЭП и газопровод. Жертв и пострадавших нет, добавил Гура.

Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. Специалисты начали восстановительные работы.