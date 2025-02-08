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09:32, 8 февраля 2025Россия

В результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону повреждены 14 многоэтажек

Слюсарь: 14 многоэтажек получили повреждения из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 14 многоквартирных жилых домах в Ростове-на-Дону повреждены окна и оконные рамы. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

«На месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей №20 имени В. П. Поляничко», — отметил Слюсарь.

Специалисты начали восстановительные работы: газовики занимаются заменой поврежденной газовой трубы в одном из домов, коммунальные службы временно закроют пленкой поврежденные оконные проемы. На 10:00 мск в администрации города запланировано внеплановое заседание комиссии по ЧС. «Муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба сегодня же», — отметил ростовский глава.

В ночь на 8 февраля дежурные средства противовоздушной обороны сбили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над четырьмя российскими регионами. 18 дронов ВСУ были сбиты над территорией Ростовской области, 11 — над Волгоградской областью, пять — над Белгородской областью и два — над Краснодарским краем.

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