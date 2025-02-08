Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 8 февраля 2025Россия

Путин поручил бороться со звонками мошенников с Украины

Путин поручил разработать допмеры для блокировки звонков мошенников с Украины
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — отмечается в документе.

Ответственными за выполнение поручений Путин назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

Кроме того, Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания и вне зависимости наличия у них документов.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Европе начали искать способ захвата российских судов

      Осужденную дочь экс-мэра Самары признали потерпевшей

      В европейской части России нашли предпосылки для сильных пожаров весной

      Шольц назвал разговоры об отправке миротворцев на Украину неуместными

      В Крыму заявили о новом списке имущества украинских олигархов под национализацию

      Пытавшийся протаранить на машине ворота детского сада россиянин попал на видео

      Россиянин попытался протаранить ворота детского сада

      Путин поручил бороться со звонками мошенников с Украины

      В Белоруссии оценили работу энергосистемы после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ

      В Израиле пройдет масштабное празднование Победы в Великой Отечественной войне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше