Путин поручил бороться со звонками мошенников с Украины

Путин поручил разработать допмеры для блокировки звонков мошенников с Украины

Президент России Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по блокировке звонков мошенников с территории Украины. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — отмечается в документе.

Ответственными за выполнение поручений Путин назначил председателя правительства РФ Михаила Мишустина, директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова и главу МВД Владимира Колокольцева.

Срок выполнения поручения — до 1 июля 2025 года.

Кроме того, Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания и вне зависимости наличия у них документов.