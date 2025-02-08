Путин дал поручение об оказании помощи бездомным

Путин поручил обеспечить оказание медпомощи бездомным по месту их пребывания

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Медицинская помощь этой категории людей должна быть оказана даже при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета. Разработать меры российский лидер поручил до 1 июля 2025 года.

Ранее Владимир Путин дал поручение относительно эвакуированных из зоны проведения специальной военной операции на Украине или контртеррористической операции детей. Речь идет о рассмотрении возможности внеочередного приема в школы.