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11:52, 8 февраля 2025Россия

Путин дал поручение об оказании помощи бездомным

Путин поручил обеспечить оказание медпомощи бездомным по месту их пребывания
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Медицинская помощь этой категории людей должна быть оказана даже при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность, полиса обязательного медицинского страхования, страхового номера индивидуального лицевого счета. Разработать меры российский лидер поручил до 1 июля 2025 года.

Ранее Владимир Путин дал поручение относительно эвакуированных из зоны проведения специальной военной операции на Украине или контртеррористической операции детей. Речь идет о рассмотрении возможности внеочередного приема в школы.

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