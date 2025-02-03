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17:47, 3 февраля 2025Россия

Путин дал поручение относительно эвакуированных из зоны СВО детей

Путин поручил рассмотреть внеочередной прием детей из зоны СВО в школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин дал поручение относительно эвакуированных из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине или контртеррористической операции детей. Речь идет о рассмотрении возможности внеочередного приема в школы, документ опубликовали на сайте Кремля.

Как следует из поручения Путина, детей следует принять в средние общеобразовательные организации, которые, в частности, реализуют дополнительные образовательные программы по подготовке к военной или иной государственной службе, например, в структурах российского казачества.

Ответственными за реализацию поручения назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года.

Ранее Путин рассказал о долге россиян перед детьми павших на СВО бойцов. Он подчеркнул, что важно поддерживать семьи военнослужащих.

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