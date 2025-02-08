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12:19, 8 февраля 2025Россия

Путин поручил улучшить условия допуска новых иностранных лекарств в Россию

Путин поручил улучшить условия допуска в Россию инновационных лекарств
Алина Черненко

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поручил улучшить условия допуска в Россию инновационных лекарственных препаратов иностранного производства. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Уточняется, что Минздрав России должен представить предложения о совершенствовании действующей системы до 1 июля 2025 года. Ответственным назначили главу ведомства Михаила Мурашко. Поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года.

Кроме того, Путин велел обеспечить оказание медицинской помощи бездомным по месту их пребывания. Уточняется, что помощь этой категории людей должна быть оказана даже при отсутствии у них документов, удостоверяющих личность.

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