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10:06, 8 февраля 2025Путешествия

Россияне летом массово устремятся в Крым

Mash: Спрос на летние курорты Крыма в 2025 году вырос почти в пять раз
Алина Черненко

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Спрос на летние курорты Крыма в 2025 году вырос почти в пять раз по сравнению с 2024-м. О том, что россияне массово устремятся на полуостров, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, на летний сезон туристы уже забронировали треть крымских отелей, а на майские праздники — 27 процентов. Как пишет Telegram-канал, россияне начали активно планировать поездки еще с марта 2024 года, когда стал доступен график железнодорожных маршрутов.

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Похожая ситуация наблюдается и на других российских курортах — в Сочи и Геленджике. Там уже закончились номера на майские праздники и лето. А Калининград по бронированию номеров обогнал Санкт-Петербург.

Ранее в Ассоциации туроператоров России отметили, что цены на летний отдых 2025 в Крыму лишь на 10-15 процентов выше, чем в сезоне 2024 года. Так, стоимость недельных туров в трехзвездочные отели полуострова с тарифами «все включено» на июль начинается от 103,6 тысячи рублей на троих (двое взрослых и ребенок).

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