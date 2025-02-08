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11:30, 8 февраля 2025Экономика

Российские банки снизили ставки по вкладам

РИА Новости: Крупные российские банки снижают ставки по вкладам
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские банки снижают ставки по вкладам. К такому выводу пришли журналисты РИА Новости, изучившие актуальные предложения крупных финансовых организаций страны.

В частности, Сбер понизил ставки по пополняемым вкладам на 6 месяцев на 0,75 процента (до 22,25 процента годовых для клиентов с премиальной подпиской). Для вкладов на 3 и более 10 месяцев этот показатель составил 20,25 процента, на 9 месяцев — 21,25 процента.

Похожие изменение отмечены у Альфа-банка, снизившего ставки по вкладам на срок до 12 месяцев на 0,5-1 процент, а также у ВТБ, где максимальный вариант для вклада на 6 месяцев составляет 22,6 процента годовых (снижение — на 0,4 процента). На 0,5 процента понизил ставки Россельхозбанк, клиенты которого теперь могут рассчитывать на годовой доход в 22,5 процента по вкладам в рублях на сроки 3 и 6 месяцев. В январе ставки понижал и Совкомбанк. Там максимальный доступный вариант — 25 процентов годовых при вкладе на 24 или 26 месяцев при соблюдении дополнительных условий. Базовый же показатель зафиксирован на уровне 22 процентов.

Агентство выяснило, что некоторые кредитные организации не планируют менять нынешние условия по вкладам. В их число вошли Новиком банк и Почта банк.

Тем временем россиянам назвали самый выгодный способ хранения средств. С учетом неопределенности на валютном и фондовом рынках это банковские депозиты.

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