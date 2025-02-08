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04:43, 8 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали самый выгодный способ хранения средств

Экономист Ордов назвал банковские депозиты выгодным способом хранения средств
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банковские депозиты — это самый простой и выгодный способ хранения средств сегодня с учетом неопределенности на валютном и фондовом рынках, рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Об этом экономист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Здесь, наверное, разве что возросла неопределенность как на валютном, так и на фондовом рынках. И, естественно, с одной стороны, можно делать ставки уже и на ослабление рубля, и на восстановление котировок акций, и облигации тоже дают достаточно неплохой доход, особенно государственные. Но мы все-таки живем в эпоху неопределенности», — сказал Ордов.

По мнению экономиста, неизвестно, планирует ли Банк России ужесточать денежно-кредитную политику и увеличивать ключевую ставку или, наоборот, будет ее снижать.

Пока лучше по-прежнему осуществлять достаточно консервативную инвестиционную политику и самым простым, доступным в настоящее время и рекордно доходным инструментом, конечно, остаются банковские депозиты

Константин Ордовдиректор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова

Специалист рассказал, что для тех, кто раньше любил инвестировать в золото, ситуация неоднозначная. Потому что достаточно бурный рост в котировках уже наблюдался, и будет ли он дальше — большой вопрос. Рынок недвижимости из-за модернизации льготных ипотечных программ, по его словам, реагирует нервно, и не исключено падение цен.

«Эксперименты с новыми для нас валютами: юанями и рупиями — это так себе перспектива. Криптоиндустрия пока до конца не легализована в России. Так что здесь высокие доходности по государственным облигациям и депозитам смешали многие карты привычных соотношений риск-доходность. Это как раз бывает в турбулентные времена, которые надо переждать в наименее рискованных инвестициях. Дальше уже по мере того, как будет четкое понимание, что происходит с инфляцией, можно будет обратно рассматривать и фондовый рынок, и более рискованные виды инвестиций», — заключил Ордов.

6 февраля курс доллара на рынке Форекс опустился ниже 96 рублей впервые за несколько месяцев.

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